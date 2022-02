Le retour au Sénégal des Lions de la Téranga met sur pause les conflits politiques - adakar.com

News Politique Article Politique Le retour au Sénégal des Lions de la Téranga met sur pause les conflits politiques Publié le mardi 8 fevrier 2022 | RFI

Dakar, le 7 février 2022 - Le président de la République, Macky Sall, a accueilli, ce lundi 7 février 2022, les Lions à leur descente d`avion. Tweet

Après la victoire des Lions de la Téranga à la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), les joueurs ont été reçus ce mardi 8 février à la présidence de la République à Dakar, devant une foule immense. Outre le côté festif, le retour de la sélection sénégalaise au pays a des répercussions politiques, puisque le chef de l'État Macky Sall a convié lundi toute la classe politique à célébrer l'arrivée des champions à l'aéroport de la capitale.



C'est une image étonnante qui a été diffusée en direct à la télévision nationale et sur les réseaux sociaux de la présidence, lundi. Dans une ambiance chaleureuse, des leaders politiques de différents bords se sont retrouvés dans le salon présidentiel de l'aéroport de Yoff, en attendant l'arrivée triomphante de l'équipe nationale, mettant sur pause toutes les querelles politiques.



Autour de Macky Sall notamment, le nouveau maire de Dakar Barthélémy Dias, et l'ex-dirigeant de la capitale, Khalifa Sall, étaient présents. « Ces lions méritent notre soutien, qu'on les honore et qu'on soit avec eux. C'est une communion à laquelle nous ne pouvons pas ne pas participer », a déclaré l'ex-édile de la capitale.