Le président de la République, Macky Sall, a décidé d’octroyer une prime spéciale aux Lions de la Téranga ainsi qu’à la délégation sénégalaise, revenus victorieux de l’expédition camerounaise dans le cadre de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.



Le président Macky Sall a annoncé une prime exceptionnelle de 50 millions FCFA à chaque membre de la délégation sénégalaise. Le chef de l’État a également décidé d’offrir à chaque membre de la délégation un terrain de 200 mètres carrés à Dakar et un terrain de 500 mètres carrés à Diamniadio, la nouvelle ville en construction.



Macky Sall a fait cette annonce lors de la cérémonie officielle de réception et de distinction organisée, ce mardi après-midi, devant le palais de la République.



Les membres du gouvernement, les présidents d’institution et l’ensemble de la classe politique, tous bords confondus, ont pris part à la cérémonie solennelle.



Au total, ce sont 52 personnes, composant la délégation sénégalaise, qui vont bénéficier de cette générosité du chef de l’État.



Outre cette récompense, les membres de la délégation sénégalaise ont été décorés par le président de la République, Macky Sall, dans l’Ordre national du Lion, la plus haute distinction de la République du Sénégal.



Les Lions de la Téranga ont remporté, dimanche, la première Coupe d’Afrique des Nations de l’histoire du Sénégal en battant en finale les Pharaons d’Égypte après l’épreuve des tirs-au-but.



