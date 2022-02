CAN 2022 : Sadio Mané décrit la victoire du Sénégal comme "le meilleur jour et le meilleur trophée" de sa vie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2022 : Sadio Mané décrit la victoire du Sénégal comme "le meilleur jour et le meilleur trophée" de sa vie Publié le mardi 8 fevrier 2022 | www.bbc.com

© Autre presse par DR

Sadio Mané

Tweet

Sadio Mané affirme que remporter la première Coupe d'Afrique des Nations du Sénégal est le point culminant de sa carrière.



Il a inscrit le penalty victorieux lors de la séance de tirs au but contre l'Égypte, après avoir vu son tir au but en première période repoussé alors que le match de dimanche s'est terminé par un 0-0 après prolongation.



Les Ouest-Africains avaient déjà perdu deux finales de la Coupe des Nations, dont une défaite 1-0 contre l'Algérie il y a trois ans.



"C'est le plus beau jour de ma vie et le plus beau trophée de ma vie", explique l'attaquant de Liverpool âgé de 29 ans.