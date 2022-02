Sénégal : Accueil triomphal pour les Lions de la Téranga à leur retour de la CAN - adakar.com

Sénégal : Accueil triomphal pour les Lions de la Téranga à leur retour de la CAN Publié le mardi 8 fevrier 2022

Les Lions du Sénégal accueillis à leur descente d`avion par Macky Sall

Dakar, le 7 février 2022 - Le président de la République, Macky Sall, a accueilli, ce lundi 7 février 2022, les Lions à leur descente d`avion. Tweet

Arrivés un peu après 17h (heure locale) du Cameroun, les Lions de la Téranga ont été triomphalement accueillis, lundi, à l’aéroport militaire Léopold Senghor de Yoff (Dakar).



Le Président sénégalais, Macky Sall, arrivé d’Addis Abeba deux heures plus tôt, est allé à la rencontre des joueurs juste à leur descente de l‘avion.



Trophée à la main, le capitaine de l’équipe Kalidou Koulibaly a ouvert la voie, suivi par ses coéquipiers. Le sacre modeste, le capitaine des Lions a remis le trophée au Président Sall ayant à l’occasion échangé de chaleureuses accolades et poignées de mains avec tous les joueurs et membres du staff.



« Vous vous êtes donnés à fond et vous avez ramené la coupe. Votre sacre est mémorable et nous vous remercions », s’est réjoui le Président sénégalais lors d’une brève cérémonie à l’aéroport à laquelle ont pris part des leaders de l’opposition dite radicale.



« J’ai appelé le ministre de l’Intérieur pour lui demander de joindre l’opposition pour qu’elle soit là, à l’accueil des Lions. Il y a des moments où, c’est la République qui est au-dessus de tous. Tous les clivages doivent être mis de côté pour se mettre ensemble. Et après, chacun continue son devoir au service de la République », a-t-il relevé.



« Le peuple vous attend et il commence à faire nuit. Les sénégalais vous attendent à la sortie de l’aéroport. Vous pourrez tâter la pulsion du peuple, un peuple debout derrière son équipe nationale pour lui dire merci », a-t-il poursuivi s’adressant à nouveau à la bande à Sadio Mané.



Des centaines de milliers de supporters surexcités s’étaient massés dès les premières heures de la journée aux abords de l’aéroport pour accueillir les nouveaux champions d’Afrique.



Vêtus aux couleurs du drapeau national, ils ont tenu à rendre un vibrant hommage aux joueurs après le sacre historique.



Les deux bus affrétés pour convoyer les joueurs un itinéraire entre l’aéroport et le palais de la république en passant par la devanture de l’université Cheikh Anta Diop ont eu du mal à sortir de l’aéroport.



Les efforts des services de l’ordre, avec l’appui de la section équestre de la gendarmerie venue escorter les bus, ont permis le début de la procession dans la capitale.



Installés sur le toit de l’un des bus, les joueurs ont tenu à rendre la pareille à la foule en vert, jaune et rouge scandant les noms de coach Aliou Cissé et de ses protégés. « On n’a pas les mots, c’est fabuleux », s’exclame le défenseur Abdou Diallo.