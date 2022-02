Sacre des Lions: des responsables de l’opposition invités par Macky Sall expriment leur immense joie - adakar.com

De nombreuses personnalités de l’opposition ont exprimé lundi leur ‘’immense joie’’, après le sacre, dimanche à Yaoundé, de l’équipe nationale du Sénégal à la 33e Coupe d’Afrique des nations aux dépens de l’Egypte (00, 4-2 tab).



Le chef de l’Etat a invité les leaders de l’opposition à l’accueil des champions d’Afrique au salon d’honneur de l’Aéroport militaire Léopold Senghor.



Chose rare, le député Ousmane Sonko, nouveau maire de Ziguinchor, hors de Dakar, a tenu à remercier le président de la République pour cette invitation.



’’Depuis Porokhane où je me trouve actuellement pour une ziarra en prélude au Magal prévu ce 10 février, date qui coïncide avec celle de mon installation à la Mairie de Ziguinchor, je viens de recevoir un appel du doyen Habib Sy m’informant que le Président Macky Sall, par le biais du Ministre de l’Intérieur, nous a fait l’honneur de convier la Coalition Yewwi Askan Wi à l’accueil populaire des Lions champions d’Afrique 2021’’, avait twitté le deputé et nouveau maire de Ziguinchor Ousmane Sonko.



Il a tenu à remercier ’’vivement le président de la République pour cette invitation à laquelle répondront les Leaders de la coalition présents à Dakar et le félicite pour cette victoire qu’il a tant souhaitée et à laquelle il a beaucoup œuvré’’, a t-il ajouté.



’’Je réitère notre joie, notre reconnaissance, notre fierté, nos remerciements et nos félicitations aux joueurs et à l’ensemble du staff de l’équipe nationale. Vous nous avez rendus très fiers. Vive le Sénégal ! Vive l’Afrique !’’, a dit Sonko.



’’Quelle satisfaction ! J’ai d’abord vécu un plaisir immense hier après la série des tirs au but’’, a exulté Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, lors de l’accueil des champions d’Afrique, à l’aéroport militaire de Yoff.





Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) confie qu’il n’a même pas eu le courage de regarder la séance des tirs au but. ‘’Je n’ai pas suivi la série des tirs au but, parce que j’étais dans une autre salle en relation avec mon épouse qui, elle, était dans la salle de télévision et j’attendais le tir qui allait me délivrer’’, a-t-il expliqué.



’’Il y a eu ce plaisir et puis évidemment celui d’une nation à l’unisson, non seulement par la satisfaction éprouvée par chacun d’entre nous mais également pour soutenir ceux qui ont été les causes et les raisons de ce plaisir que nous vivons’’, a-t-il ajouté.



Le nouveau maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias, lui, félicite ‘’l’Etat qui a accompagné l’équipe nationale de football, et par ricochet, le ministère de Sport’’. Il espère ‘’une collaboration avec les collectivités territoriales afin que l’Etat puisse les doter d’infrastructures sportives’’.



’’Depuis 1986, j’appartiens à une génération qui attendait avec impatience cette coupe et le bon Dieu l’a décidé ainsi. Donc, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de gagner ce trophée’’, a-t-il dit.



Le porte-parole du Parti démocratique Sénégalais (PDS), Mayoro Faye, considère cet accueil des Lions comme ‘’un jour exceptionnel’’, dans la mesure où ‘’les Sénégalais ont une joie qu’ils n’ont jamais eue’’, car courant depuis ‘’près de 60 ans (…) après ce trophée’’.



’’Donc, si Dieu nous a permis de réaliser ce rêve, c’est tout à fait normal que tout le monde soit content et se mobilise autour de l’équipe nationale, sans aucune coloration politique parce qu’elle nous a honorés’’, a-t-il conclu



D’autres leaders de l’opposition, comme le président du Mouvement Gueum Sa Bop, Bougane Guèye Dany, et le leader du parti Bokk Guiss Guis, Pape Diop, ont eux aussi salué ’’la belle performance des Lions’’.