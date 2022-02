Les Lions auréolés du titre de Champions d’Afrique acclamés par des milliers de Sénégalais - adakar.com



Parade des Lions de la Téranga, champions d`Afrique, dans les rues de Dakar

Dakar, le 7 février 2022 - Les Lions du Sénégal ont paradé, ce lundi 7 février 2022 dans les rues de Dakar pour communier avec le supporters sénégalais.

Des milliers de Sénégalais sont sortis, lundi, acclamés les Lions à travers les grandes artères de Dakar à leur retour de Yaoundé auréolés du titre de Champions d’Afrique de football.



Cette journée a été déclarée chômée et payée par le président de la République Macky Sall qui a dû renoncer à sa visite aux Comores pour accueillir les Lions à Dakar.



Le bus transportant les footballeurs depuis l’Aéroport militaire Léopold Senghor est suivi par une foule immense. Elle doit passer par la VDN, l’Avenue Cheikh Anta Diop, entre autres endroits, jusqu’aux grilles du Palais de la République où se tiendra mardi après-midi une cérémonie officielle de récompense.



Le chef de l’Etat a déjà promis ’’une récompense à la mesure’’ des ’’efforts’’ et des ’’résultats’’ de l’équipe et de toute la délégation sénégalaise.



’’Chers Lions, j’aurais voulu passer, individuellement, par le nom de chacun d’entre vous. Mais je sais que le peuple vous attend et il commence à faire nuit. Vous devez aller à sa rencontre. Demain, je vous recevrai avec toute la République’’, a déclaré Macky Sall à l’accueil des Lions à l’Aéroport Senghor.



’’Au-delà de la République, c’est toute la nation qui sera là, demain devant le palais de la République. Je vous dirai ce que le Sénégal fera avec vous. Pour vous donner une récompense à la mesure de vos efforts et de vos résultats’’, a-t-il ajouté.



Le Sénégal a remporté, dimanche à Yaoundé, au Cameroun, son premier titre de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football aux dépens de l’Egypte.