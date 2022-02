Macky Sall salue l’unité du peuple sénégalais autour des Lions - adakar.com

Le président de la République, Macky Sall, a salué lundi l’unité dont le peuple sénégalais a fait preuve dans sa diversité autour de l’équipe nationale de football, qui a remporté, dimanche, la 33e Coupe d’Afrique des Nations (CAN) aux dépens des Pharaons d’Egypte.



S’adressant aux Lions, qu’il a accueillis lundi après-midi à l’Aéroport militaire de Yoff, il a qualifié de ‘’méritoire’’ leur victoire finale, qui consacre leur premier sacre dans cette compétition continentale.



Devant des milliers de supporters venus communier avec les joueurs de l’équipe nationale et leur sélectionneur Aliou Cissé, le chef de l’Etat a rendu hommage à ‘’toutes les générations qui ont œuvré pour ce sacre continental’’.



Il a cité en particulier Bruno Metsu, l’ancien sélectionneur qui avait conduit les Lions à leur première finale de CAN, en 2002 et à la coupe du monde de la même année, ainsi qu’à Jules François Bocandé, ancien attaquant de l’équipe nationale, à l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme Lamine Diack.



Arrivés à Dakar ce lundi après-midi, les protégés de l’entraineur Aliou Cissé ont pris la direction du Palais de la République, où les attend le chef de l’Etat, Macky Sall, et des milliers de supporters venus de tous les quartiers de Dakar.



Ils ont pris place à bord d’un bus, obligé de rouler au pas à cause d’une foule dense massée sur tout l’itinéraire qu’ils doivent emprunter avant d’arriver au centre ville de Dakar.



Sadio Mané et ses coéquipiers, dont certains sont juchés sur le toit de leur bus, devraient mettre plusieurs heures avant d’atteindre le palais de la République.



Après le quartier Yoff, où se trouve l’Aéroport militaire, leur cortège devrait sillonner la Voie de dégagement nord (VDN), l’une des principales artères de Dakar, puis prendre la direction de l’université Cheikh Anta Diop, le quartier de la Médina, pour ensuite rallier le centre ville.



Après cet accueil très populaire auquel ils ont eu droit, le chef de l’Etat a annoncé qu’il recevra les Lions, ce mardi au Palais de la République, à 16 heures.