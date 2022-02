Can 2022 : les joueurs du Sénégal accueillis comme des héros à Dakar - adakar.com

Une marée humaine s’est déversée lundi dans les rues de la capitale sénégalaise Dakar pour fêter les vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations, dans un exceptionnel moment de jubilation après plus de 50 ans de déconvenues.



Des centaines de milliers de personnes extatiques se sont pressées aux abords de l’aéroport Léopold-Sédar-Sengor, où les nouveaux champions se sont posés en fin d’après-midi et tout le long du parcours qu’ils étaient ensuite supposés suivre à travers la métropole ouest-africaine. La foule était aussi présente près du palais présidentiel où, pensait-on, l’équipe devait achever sa parade triomphale.



De toute la ville s’est élevée pendant des heures une clameur de chants, de sifflets, de cornes, entrecoupée des détonations assourdissantes de pétards. Une grande partie de la population, revêtue aux couleurs vert, or et rouge, voulait à l’évidence ne pas manquer la fête. Le public entretenait l’espoir d’entrevoir Sadio Mané et ses coéquipiers. Quiconque avait entrepris de se déplacer en voiture était mieux avisé de continuer à pied.







Sénégal : les Lions de la Teranga accueillis en héros à Dakar

Publié le: 8/2/2022 | France 24