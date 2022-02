Football. Après la CAN, quels sont les favoris pour les barrages Afrique de la Coupe du monde ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football. Après la CAN, quels sont les favoris pour les barrages Afrique de la Coupe du monde ? Publié le lundi 7 fevrier 2022 | ouest-france.fr

© aDakar.com par FSF

La joie des joueurs après la victoire en finale contre l`Égypte

Yaoundé, le 6 février 2022 - Les Lions du Sénégal ont remporté la Coupe d`Afrique des Nations 2021? face à l`Égypte. Tweet

La Coupe d’Afrique des Nations a offert son lot de surprises à l’occasion de l’édition 2022 qui vient de s’achever au Cameroun, dimanche 6 février. Pour les sélections africaines, une nouvelle échéance importante se profile avec les barrages des éliminatoires de la zone Afrique, les 24 et 29 mars. Avec quelques affiches aux airs de revanche de la CAN.



Le Sénégal enfin sur le toit de l’Afrique. Dimanche 6 février, les Sénégalais ont décroché le premier titre de leur histoire en Coupe d’Afrique des Nations en l’emportant au bout de la séance de tirs au but face à l’Égypte (0-0, 4-2 aux t.a.b). Cette édition 2022 a offert son lot de surprises, avec notamment les sorties prématurées de l’Algérie, du Maroc ou encore du Nigeria.





Le Sénégal enfin sur le toit de l’Afrique. Dimanche 6 février, les Sénégalais ont décroché le premier titre de leur histoire en Coupe d’Afrique des Nations en l’emportant au bout de la séance de tirs au but face à l’Égypte (0-0, 4-2 aux t.a.b). Cette édition 2022 a offert son lot de surprises, avec notamment les sorties prématurées de l’Algérie, du Maroc ou encore du Nigeria.