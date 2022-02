Kaolack: deux garçons meurent dans un accident de la circulation après la victoire des Lions - adakar.com

Kaolack: deux garçons meurent dans un accident de la circulation après la victoire des Lions Publié le lundi 7 fevrier 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Deux garçons qui circulaient à bord d’une moto-taxi "Jakarta" ont succombé dimanche à leurs blessures à l’hôpital de Kaolack (centre), après que leur engin est entré en collision avec une charrette, à la suite de la victoire des Lions en Coupe d’Afrique des nations, a appris l’APS d’une source sécuritaire.



L’accident mortel s’est produit vers 22h30 entre Guinguinéo et Back Samba Dior.



Evacués à l’hôpital de Kaolack, les deux occupants de la moto n’ont pas survécu à leurs blessures.



Après le sacre du Sénégal à la 33e CAN, les supporters ont pris d’assaut les rues de la capitale du Saloum et des localités environnantes pour jubiler et communier pour ce premier trophée continental des Lions.

