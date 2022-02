CAN 2022: dix moments clés qui ont conduit au sacre du Sénégal - adakar.com

La joie des joueurs après la victoire en finale contre l`Égypte

Yaoundé, le 6 février 2022 - Les Lions du Sénégal ont remporté la Coupe d`Afrique des Nations 2021? face à l`Égypte. Tweet

De la fin houleuse de la génération El Hadji Diouf en 2008 à l’échec en finale de la CAN 2019, en passant par la nomination d’Aliou Cissé au poste de sélectionneur, voici dix moments clés, souvent douloureux, qui ont conduit le Sénégal vers son premier titre en Coupe d’Afrique des nations de football.



11 octobre 2008 : la fin piteuse d’une génération dorée

Stade Léopold Senghor, qualifications pour la CAN et le Mondial 2010. Le Sénégal mène 1-0 face à la Gambie et semble tenir de justesse sa place pour le dernier tour des éliminatoires. Mais, à la 87e minute, Tijan Jaiteh égalise pour les Gambiens. Les Lions ne verront ni la CAN 2010 ni la Coupe du monde en Afrique du Sud. C’est la fureur à Dakar où des émeutes éclatent. Plusieurs joueurs de la génération dorée, finaliste de la CAN 2002, tirent leur révérence sur cette piteuse prestation, quelques mois après une CAN 2008 déjà catastrophique. Une nouvelle ère s’impose au sein du foot sénégalais. Le 30 août 2009, Augustin Senghor est élu à la présidence de la Fédération sénégalaise (FSF) avec pour objectif de rebâtir.



29 janvier 2012 : un Sénégal encore convalescent