Sénégal : le poste de Premier ministre officiellement rétabli - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : le poste de Premier ministre officiellement rétabli Publié le samedi 11 decembre 2021 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Traitement du cancer: Macky Sall annonce la gratuité des intrants pour la chimio à partir de janvier

Tweet

Sans surprise, le projet de révision constitutionnelle introduit par le gouvernement a été adopté en procédure d’urgence, vendredi 10 décembre, à l’Assemblée nationale par 92 voix (deux contre et huit abstentions). Le poste de Premier ministre est donc de retour au Sénégal, vingt mois après sa suppression. Il ne reste plus qu’à trouver le nom de celui qui renfilera le costume.



À LIRE

Macky Sall et l’exception sénégalaise

Ce rétablissement voulu par Macky Sall avait été annoncé, contre toute attente, dans le communiqué officiel du conseil des ministres en date du 24 novembre. Dans un entretien accordé à la chaîne France 24 et diffusé le 9 décembre, le président sénégalais a estimé que le « retour du poste de Premier ministre [parait] tout à fait rationnel » à l’heure où lui-même s’apprête à prendre les rênes de la présidence de l’UA, en février 2022.