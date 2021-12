OAPI : l’Ivoirien Denis Loukou Bohoussou rétabli dans ses fonctions de Directeur Général - adakar.com

OAPI : l'Ivoirien Denis Loukou Bohoussou rétabli dans ses fonctions de Directeur Général Publié le samedi 11 decembre 2021

OAPI : l`Ivoirien Denis Loukou Bohoussou rétabli dans ses fonctions de Directeur Général

Le Conseil d’Administration Extraordinaire de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ( OAPI) a rétabli , avec effet immédiat, l’Ivoirien Dénis Loukou Bohoussou, dans ses fonctions de Directeur Général, après une réunion à Cotonou (Bénin) le 10 décembre 2021.



A la mi-octobre dernier, un document signé de Madame Alimatou Shadiya Asouman, Ministre de l’Industrie et du Commerce du Bénin, Présidente en exercice du Conseil d’administration (PCA) de l’Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) annonçait la suspension de M. Bohoussou en qualité de Directeur général de l’OAPI.



Le motif de cette suspension évoquait « le refus du Directeur Général de faire exécuter la décision d’auditer la gestion de l’Organisation en vue de clarifier les soupçons de mal gouvernance et de malversation financières mettant directement en péril les intérêts de l’Organisation ».



Une décision qui avait été par la suite contestée naturellement par ce dernier relevant qu' "il apparaît évident que le motif invoqué pour la justifier présente des limites flagrantes, outre la question de la qualité juridique et l’opportunité d’une telle décision".



De sources concordantes, cette crise n'a pas laissé indifférentes les autorités ivoiriennes notamment le ministre du commerce et de l'industrie Souleymane Diarrassouba qui été très actif sur ce dossier avec dénouement heureux pour son compatriote.







