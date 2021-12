La Cédéao propose l’harmonisation de la reconnaissance des tests PCR aux frontières - adakar.com

News Afrique Article Afrique La Cédéao propose l’harmonisation de la reconnaissance des tests PCR aux frontières Publié le samedi 11 decembre 2021 | RFI

La seconde session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) qui se tient à Abuja au Nigeria, a mis la question de la réouverture des frontières au 1er janvier 2022 et de l'harmonisation de la reconnaissance des tests PCR sur la table alors que certaines d'entre elles sont restées fermées depuis plusieurs mois à cause de la pandémie de Covid-19.







Avec notre envoyé spécial à Abuja, Serge Daniel



Pour accélérer la réouverture des frontières dans la région, le Conseil des ministres de la Cédéao a recommandé la reconnaissance mutuelle des tests PCR-covid ainsi que l’harmonisation de leur durée de validité.



Aujourd'hui, lorsqu'un voyageur quitte par avion Bamako muni d’un test Covid-19 « négatif », arrive par exemple à Cotonou au Bénin, on ne regarde même pas son document et on lui indique sur le tarmac de l’aéroport, un endroit où il faut faire un nouveau test et faut payer 25 000 FCFA par personne pour les test-covid ordinaire ou 50.000 FCFA pour les « tests VIP » qui permettent d’avoir plus rapidement les résultats. Et lorsque vous quittez Cotonou pour Abuja au Nigeria muni des résultats de votre test négatif, il faut à nouveau faire un autre test, et évidement payer.



Soulager les voyageurs