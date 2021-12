Les députés sénégalais votent un texte rétablissant le poste de Premier ministre - adakar.com

Les députés sénégalais votent un texte rétablissant le poste de Premier ministre Publié le samedi 11 decembre 2021

L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté vendredi un texte rétablissant le poste de Premier ministre supprimé en 2019 par le président Macky Sall qui venait juste d'être réélu à la tête du pays.



Le projet de loi a été adoptée par la majorité des députés présents lors d'une séance plénière (92 voix pour, 2 contre 8 abstentions).



Le ministre de la Justice Malick Sall, qui défendait le texte, a justifié le retour du poste de Premier ministre par "les impératifs de relance de l'économie nationale et d'une meilleure coordination de la mise en œuvre des politiques publiques".



Le chef de l'Etat avait mercredi évoqué sa prochaine présidence de l'Union africaine (UA) à partir de janvier 2022, dans un entretien avec RFI et France 24.



"Je ne peux m'occuper du Sénégal au quotidien. Or, il faut s'occuper du Sénégal au quotidien, il faut donc un Premier ministre pour le faire", a-t-il déclaré. Il a précisé que la nomination du futur chef de gouvernement interviendra après les élections locales de janvier.



Cette révision réintroduit la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, supprimée en même temps que le poste de Premier ministre en 2019, et restitue le pouvoir présidentiel de dissoudre l'Assemblée nationale.



En 2019 déjà, l'opposition et une partie de la société civile avaient dénoncé la suppression du poste de Premier ministre comme une tentative de mainmise sur le pouvoir de la part du président Sall.



Le pouvoir avait justifié la réforme par la volonté de supprimer les goulots d'étranglement administratifs en vue d'accélérer les transformations économiques du pays.