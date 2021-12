Forum de Dakar: vers une nouvelle stratégie face à la montée de l’insécurité au Sahel? - adakar.com

Publié le samedi 11 decembre 2021 | RFI

Forum de Dakar: vers une nouvelle stratégie face à la montée de l'insécurité au Sahel?

Ouverture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité.

Dakar, le 18 novembre 2019 - La 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité s`est ouverte, ce lundi 18 novembre au CICAD en présence du Premier ministre français et du nouveau chef de l`État de la Mauritanie, invité d`honneur de cette édition. Photo: Macky Sall, président de la République du Sénégal Tweet

Des terroristes qui arrêtent un bus bondé, tuent le chauffeur et mettent le feu au véhicule, tuant froidement 33 passagers, hommes, femmes et enfants. Pas un survivant. C’était la semaine dernière dans la région de Mopti, au Mali. Une barbarie à laquelle on commence malheureusement à s’habituer dans le Sahel. S’il est une urgence sur le continent, c’est bien celle de la paix et de la sécurité. Trop de morts, trop de violence, trop de déplacés.



La tension est tellement forte face aux groupes armés qui ensanglantent le Sahel et l’Est du continent que les populations ont cessé de croire aux solutions proposées par les grandes nations, et s’en prennent de plus en plus aux forces étrangères déployées dans les zones de conflit.