News Société Article Société Locales au Sénégal : à Saint-Louis, le beau-frère de Macky Sall défié par son propre camp Publié le vendredi 10 decembre 2021 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Mansour Faye, le maire sortant et ministre des Transports

Le 23 janvier, le maire sortant et ministre des Transports, Mansour Faye, devra affronter un autre membre du parti présidentiel : l’ancien ministre Mary Teuw Niane.



C’est une séquence dont Mansour Faye se serait sans doute bien passé. Le 1er décembre, le ministre des Transports a eu à gérer une grève illimitée des transporteurs sénégalais. Immédiatement, elle a paralysé la capitale et s’est propagée à travers le pays. Les professionnels dénonçaient notamment le « racket » des forces de sécurité : police, douane ou gendarmerie. Après trois jours de discussions, le Cadre unitaire des syndicats de transports routiers du Sénégal (CUSTRS) a annoncé la fin du mouvement et laissé au gouvernement un mois pour respecter ses engagements.



