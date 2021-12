Au Sénégal, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar: «Je serai candidat à la présidentielle de 2024» - adakar.com

Au Sénégal, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar: «Je serai candidat à la présidentielle de 2024» Publié le vendredi 10 decembre 2021 | RFI



Khalifa Sall réunit ses militants et sympathisants à Dakar

Dakar, le 10 avril 2021 - L`ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall a réuni, ce samedi 10 avril 2021 à Dakar, les militants et sympathisants de son mouvement "Taxawu Sénégal".

Il s’était fait discret depuis sa sortie de prison fin septembre 2019. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, condamné pour escroquerie sur les deniers publics, revient sur le devant de la scène politique sénégalaise. En perspective : les élections locales du 23 janvier, avec la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi. Et au-delà, la présidentielle de 2024. Khalifa Sall est l’invité et Charlotte Idrac (RFI) et Marc Perelman (France 24).



RFI : le 23 janvier doivent se tenir -normalement- des élections locales, ce sont les premières élections depuis la réélection de Macky Sall en 2019, est-ce qu’à vos yeux c’est déjà une sorte de répétition générale, de premier tour si j’ose dire, de l’élection à venir en 2024 ?