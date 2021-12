Crise démocratique en Afrique de l’Ouest : Des jeunesses de cinq pays en réflexion en Côte d’Ivoire - adakar.com

Publié le vendredi 10 decembre 2021

Des jeunes de plusieurs pays de la sous-région à savoir le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger, la Guinée et de la Côte d’Ivoire sont en conclave à Bonoua depuis le 7 décembre pour trois jours.



A l’initiative du Programme pour le dialogue politique en Afrique de l’Ouest (Pdwa) de la fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (Kas), ils réfléchissent sur les stratégies et mécanismes pour une jeunesse responsable.



Au cours de ces activités placées sous le thème « Jeunesse et crise démocratique en Afrique de l’Ouest », ces jeunes évoluant dans divers secteurs d’activités et bénéficiaires de la bourse d’étude de l’organisation allemande, essayeront d’asseoir des idées à même d’impulser le développement de leur pays et renforcer leur leadership.