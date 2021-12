Soixantième sommet de la Cédéao: comment gérer les coups d’État au Mali et en Guinée? - adakar.com

Soixantième sommet de la Cédéao: comment gérer les coups d'État au Mali et en Guinée? Publié le vendredi 10 decembre 2021 | RFI

© Présidence par LM

Le président de la République au Sommet extraordinaire des chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO

Ouagadougou, le 14 septembre 2019 - Le chef de l`État a pris part à la cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire des chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Tweet

Les chefs d’État de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se retrouvent en sommet ordinaire, ce dimanche 12 décembre, à Abuja, capitale fédérale du Nigeria. Les dirigeants vont se pencher sur plusieurs questions : le terrorisme et l’extrémisme violent dans la sous-région, la mise en place de la monnaie commune, et sur deux crises politiques au Mali et en Guinée, qui ont connu des coups d’État ces derniers mois. Avec donc une question en tête : à quand le retour au pouvoir pour les civils dans ces deux pays ?



Premier dossier abordé sera le Mali avec une impasse : l’incapacité des autorités à tenir leur engagement pour organiser une élection présidentielle le 27 février 2022. Pour les dirigeants de la Cédéao, les signaux envoyés par la junte sont pour le moment mauvais. Le report des assises de la réconciliation, jusque-là posées comme une étape avant le scrutin présidentiel, en est un exemple. Le mois dernier, la Cédéao avait déjà imposé des sanctions ciblées contre une centaine de personnalités (gel des avoirs et interdiction de voyager...).