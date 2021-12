Le succès d’une nouvelle marque en Afrique repose sur 3 facteurs clés : qualité, vision à long terme et ancrage local - adakar.com

Publié le vendredi 10 decembre 2021 | financialafrik.com

Par Laurent Théodore, Directeur Général de Brassivoire, filiale brassicole de HEINEKEN et CFAO en Côte d’Ivoire.

En 2016, l’introduction de la nouvelle bière Ivoire sur le marché brassicole ivoirien, connu pour être monopolisé par un seul acteur historique, a pu apparaitre pour beaucoup comme un défi de taille, presqu’impossible à accomplir. Pourtant, cinq ans plus tard, la réalité des chiffres témoigne de la réussite de ce projet industriel et humain, qui a réussi à s’ancrer dans la culture locale et fait désormais partie intégrante de la vie des Ivoiriens. La marque est née de la volonté conjuguée des groupes HEINEKEN et CFAO, cofondateurs de BRASSIVOIRE, de révolutionner l’offre brassicole en Côte d’Ivoire en proposant des produits répondant aux plus hauts standards de qualité et contribuant au dynamisme du tissu économique ivoirien.



Cette aventure s’est fondée sur trois piliers, gages de réussite.