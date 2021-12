Présidence française de l’UE: les ambitions de Macron avec l’Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Présidence française de l’UE: les ambitions de Macron avec l’Afrique Publié le vendredi 10 decembre 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Crise entre Alger et Paris: Emmanuel Macron joue l`apaisement

Tweet

Une Europe puissante et pleinement souveraine : c’est l’ambition de la présidence française du Conseil de l’Union européenne qui commence en janvier. Le président Macron a présenté jeudi ses priorités pour ces six mois d'un mandat qui s'annonce ambitieux. Emmanuel Macron appelle de ses vœux un « new deal » pour l’Afrique et annonce un sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne à Bruxelles les 17 et 18 février prochains.



Ce sommet doit permettre de refonder les relations entre les deux continents, et d'élaborer un new deal pour l'Afrique, explique Emmanuel Macron. Les besoins de financement du continent s’élèvent à 300 milliards d’euros pour la période 2020–2025 et l'Europe et l'Afrique doivent se présenter unies devant les instances internationales pour réactiver les mécanismes de solidarité.