L'UEMOA sur une croissance de 6,7% et une inflation de 3,8% au troisième trimestre (BCEAO) Publié le vendredi 10 decembre 2021

L’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) reste l’une des régions les plus dynamiques du continent.



Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a tenu, le mercredi 8 décembre 2021, sa quatrième réunion ordinaire au titre de l’année 2021, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la Banque Centrale, son Président statutaire.



Le Comité a passé en revue les principales évolutions de la conjoncture économique internationale et régionale au cours de la période récente, ainsi que les facteurs de risque pouvant affecter les perspectives à moyen terme d’inflation et de croissance économique dans l’Union.