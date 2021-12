Scrutin local du 23 janvier 2022: “les élections sont des catalyseurs de la violence“ (expert électoral) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Scrutin local du 23 janvier 2022: “les élections sont des catalyseurs de la violence“ (expert électoral) Publié le vendredi 10 decembre 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par MC

Table ronde sur les enjeux des élections locales de janvier 2022

Dakar, le 9 janvier 2021 - Les enjeux des élections locales du 23 janvier 2022 étaient au cœur d`une table ronde qui a réuni des spécialistes et organisée par le think tank Wathi et la Fondation Konrad Adenauer. Tweet

La violence politique constatée depuis quelques jours n’est rien d’autre que le reflet de la violence qui s’exerce dans la société sénégalaise. C’est le constat presque unanime auquel sont parvenus un groupe de panélistes réunis pour une table ronde sur les élections locales à venir.



"Il y a une latence de la violence au Sénégal et les élections sont des catalyseurs de la violence, même si d’autres facteurs tels que la pauvreté, les frustrations favorisent cela. Les élections sont des précipités, des accélérateurs. Nous avons reproduit le modèle colonial à la caricature. Et ce modèle colonial était violent", a expliqué Mamadou Seck, expert sur les questions électorales et directeur de Synapsus Consulting.



Il intervenait en tant que panéliste lors d’une table ronde sur le thème “Sénégal: les enjeux des élections locales du 23 janvier 2022" organisée, jeudi 9 décembre 2021, par le think-tank Wathi en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.



Mamadou Seck, expert électoral avait à ses côtés Jean Charles Biagui, maître de conférence assimilé en Sciences politiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Oumy Cantome Sarr, experte en droit de l’Homme et membre de la société civile. Ces derniers ont tenté, chacun en ce qui le concerne, d’expliquer les raisons de la résurgence de la violence dans la politique.



Selon Oumou Cantome Sarr, la conjoncture socio-économique devenue défavorable a rendu les jeunes de plus en plus sensibles à la violence. "On assiste à une montée de la violence chez les jeunes. Plusieurs éléments l’expliquent dont la cherté de la vie qui agit sur le mental et fait des jeunes des facteurs manipulables", a expliqué Oumy Cantome Sarr.



Pour sa part, Jean Charles Biagui identifie trois éléments pouvant expliquer la violence politique chez les jeunes. " Trois facteurs expliquent la violence au Sénégal: la culture politique ou la socialisation de la violence, une faiblesse institutionnelle qui favorise l’impunité, et le caractère répressif de l’Etat", a soutenu le maître de conférence assimilé en Sciences politiques à l’UCAD. Poursuivant ses explications, Jean Charles Biagui précise qu’“Il n’y a pas une violence chez les jeunes, ou une violence chez les plus âgés: c’est le corps social du Sénégal qui est empreint de violence."



En perspectives des élections locales du 23 janvier 2022, l’expert sur les questions électorales et directeur de Synapsus Consulting explique la reconfiguration actuelle du champ politique par les enjeux importants du scrutin.



Report multiples des locales



Interpellé sur le fait que les élections locales soient celles qui ont connu le plus de report depuis que le Sénégal, Mamadou Seck l’explique par les calculs électoraux et une absence d’élégance dans la pratique politique. "Dans une démocratie, tout n’est pas inscrit dans la loi. Dans une démocratie tout n’est pas forcément écrit", martèle-t-il.



Les élections municipales et départementales sont prévues pour se tenir le 23 janvier 2022 après avoir connu deux reports en 2019 et 2021. Les maires et président de Conseils départementaux seront désormais élus au suffrage universel direct. C’est-à-dire les noms des potentiels maires et présidents de conseils départementaux seront connus bien avant le scrutin.



Makhtar C.