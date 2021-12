Khalifa Sall : « Je serai candidat à la présidentielle de 2024 » - adakar.com

Khalifa Sall : « Je serai candidat à la présidentielle de 2024 » Publié le jeudi 9 decembre 2021 | Jeune Afrique

© aDakar.com par PM

Khalifa Sall réunit ses militants et sympathisants à Dakar

Dakar, le 10 avril 2021 - L`ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall a réuni, ce samedi 10 avril 2021 à Dakar, les militants et sympathisants de son mouvement "Taxawu Sénégal".

Après des années de mutisme, l’ancien maire de Dakar règle ses comptes. Et affirme se tenir prêt pour la prochaine présidentielle.



Difficile d’imaginer, en l’écoutant, qu’en quelques mois il a tout perdu – politiquement parlant. Depuis sa condamnation à cinq années de prison, le 30 mars 2018 – une peine confirmée en appel –, Khalifa Ababacar Sall a chuté du piédestal qu’il avait patiemment bâti depuis son plus jeune âge. Une ascension politique où il fut tour à tour député, ministre puis maire de Dakar.



Déclaré coupable de plusieurs délits dans l’affaire dite de la « caisse d’avance » de la mairie de la capitale sénégalaise, dont « escroquerie aux deniers publics », « faux et usage de faux dans des documents administratifs » et « complicité de faux en écriture de commerce », Khalifa Sall a alors vu le ciel lui tomber sur la tête.