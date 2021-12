CAN 2021 : la CAF balaie toutes rumeurs portant sur la délocalisation - adakar.com

CAN 2021 : la CAF balaie toutes rumeurs portant sur la délocalisation
Publié le jeudi 9 decembre 2021

CAN 2021 : La mascotte et l’hymne officiellement dévoilées

Même si certaines rumeurs annoncent une possible délocalisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 sur le Qatar, l’instance faitière du football africain a tenu à démentir les bruits confus.



En effet, suite au plusieurs reports de l’inauguration du stade d’Olembe qui devait accueillir le match d’ouverture de la compétition, certaines voix ont d’ores et déjà commencé par renvoyer la CAN au Qatar.



La dernière en date est celle de l’ex membre de la Confédération Africaine de Football, Abdel Moneim Hussein qui aurait déclaré sur la chaine Al-Hayah TV que la CAF commencerait à songer de délocaliser l’évènement au Qatar.



Suite à tous ces murmures qui commencent par prendre de la hauteur, le directeur de la communication de la CAF a éclairé la lanterne.

