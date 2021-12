Lune de fiel : Fatou Thiam demande le divorce à Mame Goor Diazaka - adakar.com

Lune de fiel : Fatou Thiam demande le divorce à Mame Goor Diazaka Publié le jeudi 9 decembre 2021

Clap de fin entre Mame Goor Diazaka-Fatou Thiam. Le couple bat de l’aile. L’ex-député a trainé en justice le candidat à la mairie de Rufisque pour demander le divorce.



Selon les informations de Source A qui donne l'information dans sa livraison du jour, Fatou Thiam ne veut plus de Diazaka et ne veut même plus le voir même en peinture.



Convoqué, hier, par le juge, le chanteur a fait faux bond d’où le renvoi du procès. Le chanteur ne veut pas que cette affaire déteigne sur sa campagne électorale.