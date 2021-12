Violences sur les stades: le président Macky Sall “condamne avec fermeté“ et prescrit des mesures fortes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Violences sur les stades: le président Macky Sall “condamne avec fermeté“ et prescrit des mesures fortes Publié le jeudi 9 decembre 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Lutte contre le cancer: Macky Sall pose la première pierre du Centre national d’Oncologie de Diamniadio

Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a longuement abordé, en Conseil des ministres, mercredi 8 décembre 2021, la question des violences notées dans les stades de football et les arènes de lutte, le week-end dernier.



Lundi 6 décembre 2021, à Rufisque, en marge d'un match de “Navétanes“ (championnat national populaire), opposant au stade Ngalandou Diouf, l'Asc Thiawléne et Guiff, des violences ont éclaté entraînant le saccage du stade et la mort d'un supporter et de nombreux blessés. Face à cette situation, le chef de l'État a évoqué l'impératif de repenser le mouvement “Navetanes“.



"Abordant la question liée à la lutte contre les violences dans les stades et à l’impératif de repenser le mouvement "Navétanes", le Président de la République, faisant suite aux incidents survenus, lundi, a présenté ses condoléances à la famille du défunt et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le Chef de l’Etat a condamné avec fermeté les violences notées ces derniers jours au niveau de l’Arène nationale, et lors des compétitions NAVETANES, notamment à Rufisque et à Dahra Djoloff", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Le président de la République a également déploré "les actes de vandalisme et les saccages d’infrastructures publiques constatés".



Ces violences sur les terrains de football avaient débuté le dimanche 5 décembre, lors du combat de lutte, à l'arène nationale, qui devait opposer les lutteurs Papa Sow à Siteu. Le combat n'a pas pu avoir lieu en raison d'actes de violence ayant visé et blessé le lutteur Papa Sow.



Devant ces violences répétitives, le président de la République a prescrit des mesures à mettre en œuvre dare dare.



Ainsi le chef de l'État a demandé, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, aux ministres concernés, à savoir les ministres de la Justice, des Sports et des Forces armées et de l'Intérieur " de faire toute la lumière sur les évènements tragiques survenus à Rufisque et de prendre les dispositions requises pour assurer la sécurisation des manifestations et infrastructures sportives."



Des mesures conservatoires concernant les “Navétanes“



Le président Macky Sall a également demandé, spécifiquement au ministre des Sports, de penser à prendre des mesures conservatoires concernant l'organisation du championnat national populaire, “les Navétanes“.



"De manière générale, le Président de la République demande au Ministre des Sports, de prendre les mesures conservatoires nécessaires (y compris la suspension des compétitions) à la maîtrise systématique du calendrier, de la durée et des activités “Navetanes“", renseigne le communiqué du gouvernement.



Par ailleurs, le président Sall a plaidé pour une réorganisation du mouvement “Navétanes“. Le chef de l’Etat a, en outre, invité le ministre des Sports, à proposer, en relation avec le Ministre de l’Intérieur et le mouvement associatif, un plan national de lutte contre les violences dans les stades et terrains de football.





Makhtar C.