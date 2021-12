Troisième mandat, nomination d’un PM, émeutes de mars.. . : Macky Sall se confie à France 24 et Rfi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Troisième mandat, nomination d’un PM, émeutes de mars.. . : Macky Sall se confie à France 24 et Rfi Publié le jeudi 9 decembre 2021 | Libération

© aDakar.com par DF

Ouverture du Salon international des mines

Dakar, le 6 novembre 2018 - Le président de la République a présidé, ce mardi, la cérémonie officielle d`ouverture de la 5e édition du Salon international des mines. Photo: Macky Sall, président de la République du Sénégal Tweet

«Ce débat, je le traiterais à temps voulu et les Sénégalais seront édifiés ». C’est ce que le Président Macky Sall a répondu aux journalistes de France 24 et Rfi qui l’interrogeaient sur une éventuelle candidature en 2024. «Ce qui est sûr c’est que je ne poserai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitionnel parce que je suis profondément démocrate », a-t-il ajouté. Interpellé sur son «ni oui, ni non », lorsqu’il avait été interpellé à cet effet, Macky Sall a persisté qu’il décidera de parler «quand le moment sera venu, pas maintenant ». Par ailleurs, il a annoncé la nomination d’un Premier ministre après les élections locales non sans marteler encore que les événements de mars dernier ne se reproduiront plus jamais.

A cet effet, les journalistes l'ont interrogé sur la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les 14 morts comme l'avait annoncé Sidiki Kaba. Le Président estime que cette commission "attendra" car une enquête judiciaire est en cours.