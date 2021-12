Elections locales : La date officielle de la campagne électorale connue - adakar.com

Elections locales : La date officielle de la campagne électorale connue Publié le mercredi 8 decembre 2021

Après les étapes d’investiture et de dépôt des listes pour les élections locales, l’heure est à la campagne pour les candidats de chaque formation politique. En effet, selon les articles L.257 et L.292, la campagne en vue des élections des conseillers départementaux et municipaux est ouverte quinze (15) jours avant la date du scrutin. Elle dure quatorze (14) jours et prend fin la veille du scrutin à 00 heure.



Ce qui veut dire que la campagne électorale démarre officiellement le samedi 8 janvier 2022 à 00 heure et prend fin le vendredi 21 janvier 2022 à minuit, précise le CNRA.



Toutefois, l’article L.61 stipule que pendant la campagne électorale, il est interdite l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision.



Par conséquent, toute activité assimilable à une campagne électorale est interdite de diffusion la veille de l’élection. Ce qui veut dire que cette interdiction concerne tout élément relatif à la campagne électorale, y compris les débats, interviews, communiqués et revues de presse, informe Le Soleil.