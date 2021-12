Budget 2022: plus de 160 milliards FCFA alloués au ministère de l’Intérieur - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Budget 2022: plus de 160 milliards FCFA alloués au ministère de l’Intérieur Publié le mercredi 8 decembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par BL

Le ministre de l`Intérieur a défendu à l`Assemblée nationale le projet de loi portant code électoral

Dakar, le 12 juillet 2021 - Le ministre de l’Intérieur était devant les députés, en séance plénière à l’Assemblée Nationale, le lundi 12 juillet 2021, jusque tard dans la nuit, pour défendre la réforme sur le code électoral. Tweet

Les députés ont adopté à la majorité, mardi, le budget du ministère de l’Intérieur pour l’exercice 2022, qui s’élève à 162.427.894.025 FCFA en autorisation d’engagement contre 149.500.996.472 FCFA en crédits paiement.



Le budget du ministère de l’intérieur a connu ‘’une hausse’’ de 20 milliard FCFA, selon le rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire



Pour l’exercice 2022, le budget de ce département est structuré autour de six programmes, notamment le pilotage, la gestion et la coordination administrative, la sécurité publique, la sécurité civile, l’administration territoriale, la gouvernance locale et le fonds de lutte contre les incendies.



‘’Le projet de budget structuré autour de six programmes susmentionnés, a été élaboré sur la base des priorités de mon département qui s’inscrivent dans la continuité des efforts entretenus depuis quelques années en termes de construction et de rééquipement des services de sécurité et de protection civile’’, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, lors de l’examen du projet de budget de son département par l’Assemblée nationale.



‘’Ces priorités s’articulent autour du renforcement de la sécurité intérieure, de l’optimisation territoriale et de la consolidation du modèle démocratique’’, a-t-il précisé.



Il a indiqué que, ‘’dans le cadre de l’exécution de la politique de gouvernance et de sécurité intérieure, son département poursuit les efforts en termes d’amélioration des capacités opérationnelles de ses structures tant du point de vue des ressources humaines, des équipements que des infrastructures’’.



‘’Il s’agira, pour les années 2022-2024, de faire face aux nouveaux défis sécuritaires, à travers l’adoption d’une approche globale mais surtout collective’’, a-t-il ajouté. ‘



Selon lui, ‘’cette approche se résume autour des opportunités et perspectives ayant trait à une coopération entre les services de sécurité en passant par une mutualisation plus poussée des ressources, une socialisation des approches de prévention ainsi qu’une amélioration et un développement de la formation professionnelle (...)’’.



DS/MD