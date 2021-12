Dakar et Pretoria plaident pour une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU - adakar.com

Le chef de l’Etat Macky Sall et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont plaidé mardi, à Dakar, pour une réforme du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, en vue de permettre à l’Afrique de disposer deux sièges de membre permanent avec le droit de veto au sein de cette instance.





’’Nous devons faire cause commune pour ce sujet qui se discute depuis plus de 20 ans’’, a dit le président Macky Sall, faisant allusion à la nécessité d’octroyer à l’Afrique des sièges de membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.



Il s’exprimait lors d’une conférence de presse qu’il tenait avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en visite officielle au Sénégal.



Le président sud-africain a pris part la veille au forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.



’’Il est injuste que l’Afrique ne soit pas membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU’’, a ajouté Macky Sall, relevant que ’’l’Afrique est souvent victime de politiques, le concernant, mises en place par les autres’’.



L’Afrique dispose actuellement trois sièges tournant de membre non permanent. Ces trois sièges sont occupés de façon tournante.



Abondant dans le même sens, le président sud-africain note pour sa part que ’’l’on ne peut plus continuer à ignorer l’Afrique, compte tenu de son poids démographique et du nombre d’Etats indépendants (54) qui la composent’’.



’’Il s’agit d’une injustice qui doit cesser’’, a-t-il martelé.