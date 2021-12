Budget du ministère de l’Intérieur : L’Etat investit en force sur la sécurité publique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Budget du ministère de l’Intérieur : L’Etat investit en force sur la sécurité publique Publié le mercredi 8 decembre 2021 | Le Quotidien

© aDakar.com par DR

Installation du gouverneur de la région de Saint-Louis

Saint-Louis, le 31 juillet 2012- Le ministre de l`Intérieur, Antoine Félix Diome, a présidé, ce samedi, la cérémonie d`installation du nouveau gouverneur de la région de Saint-Louis. Tweet

Le budget du ministère de l’Intérieur, arrêté à la somme de 162 milliards 427 millions 894 mille 025 F Cfa en autorisations d’engagement et à 149 milliards 500 millions 996 mille 472 franc Cfa en crédits de paiement, a été adopté hier à la majorité, à l’Assemblée nationale. Evidemment, la sécurité publique se taille la part du lion, avec plus de 75 milliards avec le renforcement des effectifs et une acquisition de moyens d’intervention performants. «Nous assistons aujourd’hui à une montée en puissance des équipements des Forces de défense et de sécurité, de façon générale. Au-delà des équipements, il y a la densification du maillage du territoire national, avec l’érection des nouveaux commissariats fondés sur le concept de sécurité de proximité, qui est en train d’être promu», s’est réjoui Antoine Félix Abdoulaye Diome, devant la représentation nationale. Et les résultats semblent être palpables. «Rien que pour le premier semestre de l’année 2021, dit-il, on a noté un recul du taux de la délinquance de l’ordre de 52,98%, en même temps qu’un taux de 99% a été noté avec satisfaction, sur l’élucidation des différents crimes qui ont été enregistrés dans les commissariats et brigades de gendarmerie. C’est dire que des efforts notables ont été faits et qui vont se poursuivre.» Néanmoins, les parlementaires réclament l’érection de commissariats de police dans les localités telles que Kébémer, Thiès-Est, Mbour, Koum­pentoum, Gossas, Vélingara, Médina Yoro Foula, Fatick. Toujours dans le volet sécuritaire, les députés ont plaidé pour une augmentation des émoluments des Agents de sécurité de proximité (Asp), ainsi qu’une prise en charge médicale élargie aux membres de leurs familles. Ils ont également attiré l’attention du ministre sur la problématique du trafic de drogue en haute mer, la circulation des armes blanches. Le phénomène de la cybercriminalité et la désinformation à grande échelle sur internet n’ont pas été en reste. Les députés ont soulevé une autre préoccupation liée à la situation des compatriotes établis à l’étranger. «Un contrat a été signé en 2008 pour une durée de 20 ans, avec un engagement de production de 500 mille passeports, que doit acquérir l’Etat du Sénégal. Dans ce contrat, il y a un certain nombre de centres de production qui étaient à la charge du partenaire technique, 8 à l’étranger, à savoir à Milan, Madrid, New York, Paris, Djedda, Libreville, Abidjan, Casablanca, et 8 au Sénégal. Dans le contrat, il y avait 25 valises mobiles, qui étaient également à la charge du partenaire technique, qui les a livrées», a rappelé Antoine Félix Abdoulaye Diome. Il reconnaît des situations difficiles dans certaines zones, où il y a une forte présence des Sénégalais. «Face aux nombreuses demandes pressantes, le chef de l’Etat a donné instruction pour une renégociation avec le partenaire, sur comment redéployer et augmenter les centres de production», informe-t-il.

Par rapport au programme de modernisation de l’administration territoriale, il rapporte qu’il comporte au moins deux volets. Il y a la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures et la dotation en moyens roulants de toutes les autorités administratives.