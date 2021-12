Diourbel - Trafic de faux billets de banque: La police saisit deux millions de dollars - adakar.com

La police de Diourbel a mis hors d’état de nuire quatre faussaires. Ces derniers s’adonnaient au trafic de faux billets de banque. Le montant saisi s’élève à deux millions de dollars en billets non-authentiques et 2,5 millions de francs en billets noirs.



A. D., AM., H. D. et P. A. F. dorment, depuis vendredi dernier, à la citadelle du silence de Diourbel. Arrêtés par la police de Diourbel, ils multipliaient de faux billets de banque. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détention de faux billets de banque. La saisie opérée par les limiers, après avoir alpaguer ces délinquants, est estimée à plus de deux millions de dollars, soit deux milliards de francs CFA.



Pour mettre hors d’état de nuire ces malfaiteurs, la police de Diourbel a exploité un renseignement anonyme. C’est ainsi qu’elle est entrée en contact avec un charlatan qui a pignon sur rue dans un quartier de la banlieue de Dakar qui voulait multiplier des faux billets. Ce dernier est entré en contact avec A. M., un gérant de dibiterie résidant dans la cité religieuse de Touba, qui procédait à la multiplication de faux billets.



Munis de ces informations, les limiers du commissariat urbain de Diourbel ont procédé à une perquisition de leur véhicule. Ils ont ainsi découvert 2,5 millions F CFA en billets noirs. C’est ainsi qu’ils ont procédé à l’arrestation d’A. M. demeurant à Touba et du charlatan A. D. domicilié à Dakar. Ce dernier, soumis au feu roulant des questions des redoutables enquêteurs, a révélé qu’il travaillait pour H. D. qui habite au quartier Keur Mbaye Fall. A la suite de cela, les policiers, sur autorisation du procureur de la République, se sont déportés au niveau de ce quartier pour interpeller H. D., un ancien militaire auprès de qui une commande de 2 millions de dollars en faux billets a été faite. Il devait, d’après des informations proches de la police, recevoir en contrepartie 2 millions de francs CFA authentiques. Il a été arrêté sur place.



A son tour, H. D. balance P. A. F. qui, selon ses déclarations, se trouve être le propriétaire légitime de l’argent sale. Il va ainsi les conduire jusqu’au domicile de P. A. F., étudiant au Canada. Cuisiné, ce dernier dira que cet argent appartiendrait à un Ivoirien dont il peinera à situer son domicile.