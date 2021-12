Indisponible pour le reste de la saison: Coup dur pour Krépin Diatta qui va manquer la Can - adakar.com

© aDakar.com par DR

Krepin Diatta, footballeur international sénégalais

Le sort de Krépin Diatta est connu. Le milieu de terrain sénégalais ne jouera pas la Can Cameroun-2022. Opéré avec succès du ligament croisé antérieur du genou gauche, le joueur de l’AS Monaco est indisponible jusqu’à la fin de la saison.



Krépin Diatta est désormais fixé sur son sort. Le milieu de terrain de l’AS Monaco ne jouera pas la Coupe d’Afrique des nations Cameroun-2022. Blessé au ligament croisé antérieur du genou gauche, l’ancien pensionnaire de l’Académie Oslo a finalement subi, hier, une opération.



Selon les informations de RMC Sport, le joueur de 22 ans, dont l’opération à l’hôpital Lyon-Mermoz de Lyon ‘’s’est bien déroulée’’, ‘’sera bien éloigné des terrains pour les prochains mois. Sa saison 2021-2022 est d’ores et déjà terminée. L’international sénégalais va donc manquer la Coupe d’Afrique des nations’’.



L’ex-sociétaire du FC Bruges s’est blessé face à Lille (2-2), le 19 novembre dernier, sur un choc avec le latéral gauche Domagoj Bradaric, après avoir réduit l’écart, pour son premier but en Ligue 1 cette saison. Il avait consulté le chirurgien Bertrand Sonnery Cottet du centre orthopédique Paul Santy de Lyon. Selon RMC, ‘’il va entamer sa rééducation au sein de son club à Monaco’’.



Arrivé au club du Rocher en janvier 2021, en provenance de Bruges, Krépin Diatta n’a pas été épargné par les pépins physiques. Le natif de Ziguinchor a manqué l’entrée en lice de l’AS Monaco en championnat contre Nantes (1-1), en août dernier, à cause d’une blessure au genou qui l’avait éloigné des terrains pendant huit jours. Dans le même mois, le 22 août précisément, il a subi une autre blessure à la cheville qui lui a coûté une indisponibilité de 19 jours.



Un mois plus tard, l’ancien pensionnaire de l’Académie Oslo a rejoint l’infirmerie de l’ASM, cette fois-ci pour une commotion cérébrale, avec cinq jours de repos forcé. Il a repris la compétition en fin septembre, mais seulement pour une dizaine de jours. Touché à la cheville lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde face à la Namibie (4-1), Krépin est resté 26 jours sans jouer. Cette longue série de blessures explique le peu de matches (8 pour 1 but) livrés avec l’ASM cette saison.



Une ‘’perte’’ pour Cissé, en attendant les autres



Si le sélectionneur national espérait un miracle, il devrait désormais se rendre à l’évidence. Aliou Cissé devra faire sans Krépin Diatta à la Can camerounaise. ‘’Quand Krépin s’est blessé, j’ai tout de suite alerté les médecins. On savait que c’était improbable. C’est une perte pour nous’’, avait déclaré Cissé lors de l’annonce de la blessure de son poulain.



Il a donc moins de deux mois pour trouver son remplaçant sur le flanc droit de l’attaque sénégalaise. Et les candidats ne manquent pas.



Mais le coach n’en a pas fini avec les soucis physiques de ses joueurs. Il doit encore retenir son souffle pour d’autres Lions admis à l’infirmerie. C’est le cas de Kalidou Koulibaly, Bouna Sarr et Ismaïla Sarr. A part le latéral droit du Bayern Munich, qui devrait rester hors des pelouses pendant trois semaines, tous les autres sont annoncés pour une absence d’un moins un mois. Victime d’une déchirure au deuxième degré aux ischio-jambiers de la jambe gauche, le défenseur central du Napoli devrait s’éloigner des terrains de jeu pendant 4 à 5 semaines. Concernant l’attaquant de Watford, il souffre d’une ‘’blessure aux ligaments du genou, depuis le 20 novembre dernier, qui nécessitera une nouvelle analyse d’environ un mois’’, selon son club. Si sa durée d’indisponibilité est confirmée, l’attaquant des Hornets sera très juste pour le début de la Can.



De quoi faire cogiter Aliou Cissé !