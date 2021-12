Forum de Dakar : l’extension de la menace jihadiste aux pays côtiers inquiète - adakar.com

Accueil



Forum de Dakar : l'extension de la menace jihadiste aux pays côtiers inquiète Publié le mercredi 8 decembre 2021 | RFI

© AFP par Carl De Souza

Des soldats Sénégalais

A Dakar, le forum sur la paix et la sécurité en Afrique s’est achevé lundi soir. Pendant deux jours, responsables politiques, militaires, chercheurs ont échangé sur les questions sécuritaires. Au centre des préoccupations notamment, l’extension de la menace jihadiste du Sahel aux pays côtiers. Le Bénin et le Togo ont récemment été touchés par des attaques dans le nord de leur territoire, tout comme la Côte d'Ivoire un peu plus tôt cette année.



Avec notre envoyé spécial à Dakar, Pierre Firtion



Depuis 18 mois, la situation s’est clairement dégradée. Rien de très étonnant pour Alain Antil, chercheur à l’IFRI, car des cellules dormantes des groupes jihadistes sont présentes dans certains de ces pays…