“Je ne suis pas un Maire absent, je suis un Maire très présent !” (Par Mansour Faye, maire)

En raison de la foule inattendue lors de la cérémonie de présentation du bilan qui s’était tenue le 28 novembre 2021, nous avons jugé nécessaire de convoquer aujourd’hui la presse pour parler avec la population saint-louisienne.



Au début de mon mandat, la première refonte de taille était de rajeunir l’administration municipale. Nous avons mis en place une équipe jeune, dynamique et compétente sans coloration politique. Je n’ai jamais pris ni salaire, ni carburant, ni véhicule dans la Commune de Saint-Louis. La Commune n’a jamais payé mes voyages d’affaires.



Aujourd’hui je peux fièrement dire que les défis de “Ndar sett wecc” et “ndar leer Nagn” sont relevés. Nous remercions toutes les parties qui ont collaboré pour la marche vers l’émergence de Ndar, notamment l’Etat du Sénégal.



Au niveau de la Langue de Barbarie, l’érosion côtière a toujours était une menace contre la population. Notre première action d’envergure était de créer une digue de protection de Goxxu-Mbacc à Santhiaba. Depuis 1927, le mur de protection n’a jamais était réhabilité malgré les dégâts multiples causés par l’avancée de la mer. C’est la raison pour laquelle j’avais fait le plaidoyer au One Planet Summit à laquelle des engagements forts ont été pris.



Je ne peux m’empêcher d’attirer l’attention de mes concitoyens sur les programmes de certains candidats qui n’ont rien en rapport avec la réalité ainsi que les propos qui mettent en mal les relations diplomatiques entre le Sénégal et les pays voisins. Certains prédisent des ports et des ponts pour attirer l’attention sur leur candidature.



Il faut respecter les Saint-louisiens sur les programmes à proposer et éviter la manipulation. J’invite également mes concitoyens à prendre leurs responsabilités et à sanctionner les propos sans fondements des candidats qui sont envahis par le désir du pouvoir et qui s’adonnent au quotidien à des spectacles au point de salir la peau des dignes serviteurs de la Commune de Saint-Louis.



Le 28 novembre 2021, la jeunesse de Saint-Louis m’a encore investi de la plus belle des manières. Je n’ai que Saint-Louis et je n’ai pas d’intérêt personnel. Mon intérêt est la Commune de Saint-Louis. Nous continuerons à communiquer sur notre bilan avant de revenir dans quelques jours sur le nouveau programme qui sera réaliste et réalisable.



Je lance un appel à tous les acteurs de la scène politique à éviter les violences en période électorale. Les attaques personnelles ne sont pas professionnelles et sont à éviter pour instaurer la paix et renforcer la démocratie de notre pays.



Jëf toxal na wax !



Par Mansour Faye, maire de Saint-Louis