Le chef de l’Etat a demandé à l’Organisation des Nations Unies (ONU) de jouer sa partition comme ce fut le cas pour la Syrie et l’Afghanistan déstabilisés par l”Etat islamique il y a juste quelques années. Macky Sall réclame la même chose au Conseil de sécurité. Une large coalition pour venir à bout du phénomène dans le Sahel.



“La paix et la sécurité dans le monde incombe au Conseil de sécurité des Nations Unies“, a-t-il d’emblée déclaré sur Rfm.



Lutte dehors du continent



Le locataire du palais de Roume poursuit : “Il (Ndlr : Conseil de sécurité) doit prendre en charge la lutte contre le terrorisme en Afrique et dégager les moyens qu’il faut comme ce fut le cas en Afghanistan et dans d’autres régions où on a battu des coalitions internationales, mettre les moyens qu’il faut et travailler avec les Africains. Une lutte efficace pour mettre hors du continent le terrorisme […]“.