Coopération régionale : le président de la CCR-UEMOA chez le président de la Transition malienne à Bamako
Publié le mardi 7 decembre 2021

Coopération régionale : le président de la CCR-UEMOA chez le président de la Transition malienne à Bamako

En marge de la 22ème Assemblée Générale de la Chambre consulaire régionale de l’union économique monétaire ouest-africaine (CCR-UEMOA) qui se tient au Mali, du 6 au 8 Décembre 2021, son président Daouda Coulibaby a été reçu en audience par le Président de la Transition malienne le Colonel Assimi Goita, ce mardi 7 décembre 2021 à Bamako.

Il était accompagné par le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali , Youssouf Bathily , le Commissaire de l’UEMOA, Paul Koffi KOFFI , ainsi que quelques membres du Bureau de la CCR-UEMOA.

Cette rencontre a permis au Président Coulibaby, d’exposer sa vision de la CCR-UEMOA ainsi que les grandes orientations de la mandature 2021-2024. Le Président malien a assuré la CCR de la disponibilité du Gouvernement malien à soutenir le secteur privé communautaire.

La 22ème Assemblée générale ordinaire de la Chambre consulaire régionale de l Uemoa se tient à Bamako du 7 au 9 décembre.

La cérémonie d’ouverture de cette assemblée générale a été présidée par le Premier ministre du Mali, le Dr Choguel MAIGA et a vu la présence de plusieurs Ministres du gouvernement malien et plusieurs membres du corps diplomatique accrédités au Mali.



