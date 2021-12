Incidents survenus à l’arène nationale: Le CNG saisit la Commission de discipline - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Incidents survenus à l’arène nationale: Le CNG saisit la Commission de discipline Publié le mardi 7 decembre 2021 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Bira Sène, le nouveau président du CNG

Bira Sène, le nouveau président du CNG Tweet

Au lendemain des scènes de violence qui ont émaillé le combat Siteu-Papa Sow, qui n’a pas eu lieu à cause d’une blessure de ce dernier à la tête, le Comité national de gestion (CNG) de la lutte sénégalaise informe avoir saisi la Commission règlement et discipline pour faire la lumière sur ces événements malheureux.



Le Comité national de gestion (CNG) de la lutte sénégalaise compte faire la lumière sur les malheureux événements survenus ce dimanche à l’Arène nationale. Dans un communiqué, l’instance dirigeante de la lutte ‘’déplore ces graves incidents contraires aux valeurs du sport et condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de vandalisme’’. Le CNG informe avoir déjà pris un certain nombre de mesures, dont la saisie de la Commission règlement et discipline chargée ‘’d’instruire les faits et de prononcer les sanctions adéquates à la mesure de la gravité des actes à l’encontre des auteurs’’.



C’est à cet effet que ‘’toutes les parties prenantes ont été convoquées’’ par ladite commission pour ‘’mettre la lumière sur les incidents’’. Le CNG, qui rappelle son ‘’attachement à la préservation de l’Arène nationale, à la non-violence et au fair-play’’, indique aussi qu’il ‘’n’exclut pas de saisir la justice pour poursuivre les acteurs d’actes de vandalisme et les dégradations perpétrées sur l'infrastructure sportive’’.



Papa Sow : ‘’Je vais porter plainte’’



Blessé à la tête par un des batteurs de son adversaire avec son tambour, Papa Sow n’a pas pu affronter Siteu par décision arbitrale, sur recommandation du médecin. Le chef de file de l’écurie Jambar Wrestling Academy ne compte pas laisser ces actes d’agression impunis. Pour cela, l’ancien pensionnaire de l’écurie Fass va porter l’affaire devant la justice. ‘’Lancer un ‘sabar’ sur la tête d’une personne, c’est grave et criminel. Je vais porter une plainte chez le procureur. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Il faut que nous soyons corrects’’, a-t-il confié sur la 2STV. Le lutteur soutient souffrir ‘’d’une blessure de 5 cm et 6 points de suture’’.



‘’Je reviens de l’hôpital Principal et j’y retourne demain (lundi) pour récupérer mon certificat médical. Puis, je vais porter plainte, parce qu’il faut que les gens soient corrects dans l’arène’’.



Papa Sow regrette la tournure prise par cette affiche et indique avoir ‘’préparé ce combat pendant deux ans et trois mois’’. ‘’Donc, je n’ai jamais souhaité cette fin. Je devais passer par ce couloir auquel j’ai accès et je les ai laissés s’installer là. Je voulais simplement passer et donner l’aumône. Ils m’ont empêché et la bagarre a éclaté. J’aurais pu mourir sur ce coup’’, raconte-t-il.