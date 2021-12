Décès de Lamine Dieng, ancien entraîneur national - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Décès de Lamine Dieng, ancien entraîneur national Publié le mardi 7 decembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Lamine Dieng, ancien entraîneur de l`équipe nationale du Sénégal, est mort

Tweet

L’ancien sélectionneur national, Lamine Dieng, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 70 ans, a appris l’APS.



Dieng qui a connu le succès sur le banc de plusieurs clubs sénégalais a dirigé la sélection nationale après la déconvenue de la Coupe d’Afrique des nations 1992 jouée à domicile et après l’élimination des Lions de celle de 1996.



Formé à l’école allemande et chantre du beau jeu, Lamine Dieng fait partie des techniciens sénégalais qui ont exercé à l’étranger. Il a entrainé au Gabon et en Afrique du Sud.