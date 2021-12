Djihadisme : à Dakar, les dirigeants africains affichent leur inquiétude - adakar.com

Djihadisme : à Dakar, les dirigeants africains affichent leur inquiétude Publié le mardi 7 decembre 2021

© aDakar.com par DR

Ouverture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité

Dakar, le 18 novembre 2019 - La 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité s`est ouverte, ce lundi 18 novembre au CICAD en présence du Premier ministre français et du nouveau chef de l`État de la Mauritanie, invité d`honneur de cette édition. Tweet

En ouverture du Forum international de Dakar, les présidents africains ont fait part de leur manque de moyens pour contrer des terroristes mieux armés que les forces légales

« L’heure est grave ». En ouverture, lundi, du 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, c’est un ciel lourd de menaces qu’a dépeint Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’Union africaine. Un tableau où s’entremêlent la multiplication des coups d’État, la crise sanitaire et la gangrène djihadiste au Sahel. Un dangereux triptyque qui a occupé l’essentiel des échanges entre Macky Sall, le président du Sénégal et puissance invitante, Mohamed Bazoum, le président du Niger, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, et Umaro Sissoco Embalo, le président de Guinée-Bissau.