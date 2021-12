Le TER roulera en 2022 - adakar.com

Le TER roulera en 2022 Publié le mardi 7 decembre 2021

Le président Sall visite le chantier du TER

Dakar, le 16 juin 2019 - Le président de la République a effectué, dimanche, une visite dans le chantier du Train express régional. Le chef de l`État s`est félicité de l`état d`avancement des travaux. Tweet

Selon nos confrères du journal Le Figaro, le train express régional sera mis en circulation en 2022.

Le train express régional roulera-t-il le 27 décembre prochain ? Prévu fin 2018, puis début 2019, repoussé en avril 2020, annoncé ensuite pour le premier semestre 2021, la mise en service du TER a été annoncée à Noël avant d’être renvoyé le 27 décembre prochain. Une nouvelle date a été annoncée pour la mise en circulation du Ter.

Dans un article du journal Le Figaro: « Dakar: le premier TER africain entre en service» publié le 3 décembre 2021, il est écrit ceci : « Nous avons assisté aux derniers préparatifs de l’entrée en service en début d’année 2022 du TER de Dakar qui transportera 115.000 personnes par jour…».

En clair, si l’on se fie à nos confrères, le Ter roulera début 2022 et non le 27 décembre prochain, comme annoncé.

Répondant aux questions des députés lors du vote du budget de son département, Mansour Faye explique la raison des nombreux reports pour le démarrage du Ter. «Les 15 wagons prévus sont en train de faire des navettes pour les tests. Tous les tests sont d’ailleurs concluants. Toutes les diligences ont été prises. Seulement, avant le démarrage, il nous faut une autorisation de mise en exploitation commerciale (Amexc). Aujourd’hui, tout porte à croire que le 20 décembre prochain, nous aurons notre Amexc», révèle Mansour Faye qui soutient mordicus qu’à partir de cette date, on peut mettre le Ter à la disposition des populations. «Mais, pour des questions d’agenda, le chef de l’Etat a retenu le 27 décembre pour l’inauguration. Il est vrai que j’avais annoncé la date du 23, j’avais aussi dit avant Noël, mais nous restons toujours dans les délais», assure le ministre des Transports.

Diamniadio-AIBD ouvert fin 2023 / début 2024

Ce train qui pourra faire des pointes à 160km/h aura un cadencement de 10 minutes en semaine, et de 15 à 20 minutes le week-end. Pour éviter d’être taxé de «train des riches» comme en 2010 avec le Gautrain en Afrique du Sud, le prix des billets d’un aller simple sera modulé en trois zones selon la distance et pour effectuer de bout en bout les 36 km de ce premier tronçon, il faudra débourser environ 2 euros, soit plus de 1300 Fcfa. La deuxième phase du tronçon, qui doit relier Diamniadio au nouvel aéroport, devrait ouvrir fin 2023 / début 2024 avec 19 km supplémentaires de voies. Elle permettra de rejoindre le centre-ville en moins d’une heure. Ce trajet desservira 14 gares dont la superbe gare de Dakar, construite en 1914, et qui a été complètement désossée par Eiffage pour conserver son étonnante structure en métal qui ne supportait plus le poids du bâti, ainsi que la nouvelle gare aux allures très futuristes de Diamniadio…

Les équipes de conducteurs, d’agents du service voyageurs, de mainteneurs – plus de 950 employés ont été recrutés et formées par la SETER – Société d’Exploitation du TER de Dakar – qui va assurer l’exploitation du TER. Filiale à 100% de la SNCF, la SETER devrait passer dans le giron de Kéolis courant 2022. «Nous avons eu des taux de réussite, supérieurs à ceux que l’on connaît en France, qui ont rendu possibles des transferts de savoir-faire plus rapide qu’initialement envisagés » se félicite Frédéric Bardenet, le DG de la SETER dans les colonnes du Journal Le Figaro.