Diourbel – Saisie de plus de 2 milliards de francs Cfa en faux billets : Les 4 mis en cause déférés au Parquet Publié le mardi 7 decembre 2021 | Le Quotidien

Tribunal grande instance de Diourbel

Les 4 individus, arrêtés par le Commis­sa­riat urbain de Diourbel et sur qui ont été trouvés plus de 2 milliards de francs Cfa en faux billets, devront s’expliquer devant le juge. Ils ont été déférés au Parquet près le Tribu­nal de Grande instance de Diourbel.



Les éléments du Commis­sariat urbain de Diourbel ont mis la main sur quatre personnes qui auraient pu s’adonner au trafic de faux billets de banque. Le premier interpellé avait avec lui dans son véhicule, la somme de 2,5 millions de francs Cfa. Ainsi, le commissaire Mor Ngom a tenté de revenir sur ce dossier à travers des explications. «Dans la nuit du vendredi au samedi dernier, on a été informés qu’un individu qui détenait des billets noirs aurait prévu d’aller à Touba pour laver cet argent impropre auprès d’un de ses complices qui y réside et détenteur d’une dibiterie. C’est ainsi que nous avons mis un chekpoint au niveau de la mairie de la commune de Diourbel. Vers 3 heures du matin, d’après les indicateurs du véhicule, une perquisition nous a permis de trouver la somme de 2 millions 500 mille de francs Cfa et après avoir cuisiné un peu le détenteur des billets, il nous a dit qu’il aurait reçu l’argent de quelqu’un qui se trouvait à Dakar, plus précisément à Sicap Mbao.»

Des déclarations, selon le commissaire Ngom, avec la complicité de l’inculpé, ils ont demandé une rallonge de 2 millions de dollars moyennant la somme de 10 millions de francs Cfa. Et, M. Ngom de poursuivre : «Après avoir conclu le marché, nous nous sommes déplacés vers Dakar et le gars était présent au lieu du rendez-vous avec les faux billets de banque. Suite à son interpellation, il nous a dit que c’est un certain Niang qui est le propriétaire de cet argent et lui qu’il n’était qu’un maillon de la chaîne. Il a ainsi appelé devant nous le nommé Niang qui nous a donné rendez-vous vers Keur Massar. A son arrivée, il a été interpellé.» Interrogé sur la provenance de l’argent, ce dernier a déclaré que c’est un Ivoirien qui lui aurait remis cette somme d’argent. «Ils sont au nombre de quatre dont un étudiant en commerce, un ancien militaire, un charlatan et un gérant de dibiterie. Ils ont été présentés au procureur ce lundi (hier)», a-t-il ajouté.