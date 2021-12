Oumar Guèye a inauguré des infrastructures sociales de base dans la commune de Gaé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Oumar Guèye a inauguré des infrastructures sociales de base dans la commune de Gaé Publié le mardi 7 decembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SB

Audition du ministre des Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire au CESE

Dakar, le 29 octobre 2019 - Le ministre des Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire a été reçu, ce mardi après-midi, au Conseil économique social et environnemental (CESE) pour une audition. Photo: Oumar Guèye, Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire Tweet

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a inauguré, lundi, des infrastructures sociales de base dans la Commune de Gaé, dans le département de Dagana, a-t-on appris auprès de ses services.



Un communiqué transmis à l’APS, précise qu’il s’agit du Centre de santé Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, du marché central Mame Fawade Wélé et de l’Hôtel de ville de la commune de Gaé.



Ces inaugurations se sont déroulées en présence du Préfet du département de Dagana, Cheikh Ibra Fall, du maire de Gaé et d’autres autorités administratives, locales, religieuses et coutumières, indique la même source.

.

Selon le communiqué, Oumar Guèye, par ailleurs Porte-parole du gouvernement, a procédé à la pose de première pierre de l’unité de transformation des produits locaux de Gaé.



Il a également lancé les travaux de construction de la digue-piste communautaire Gaé Dagana sur un linéaire de 12km, une infrastructure qui sera réalisée par le PNDL dans le cadre du Projet de désenclavement des zones de production (PDZP).



A Gaé, Oumar Guèye ’’est largement revenu sur le sens de la territorialisation des politiques publiques’’, rappelant que ces investissements ’’sont possibles’’’ grâce à la mise en œuvre de l’Acte 3 de la décentralisation qui ’’est en adéquation’’ avec le Plan Sénégal émergent (PSE).



Il a indiqué qu’avec l’augmentation significative des fonds de transfert de l’État, la contribution économique locale, la mise en œuvre des projets et programmes comme le PNDL et le PACASEN, ’’les collectivités territoriales disposent des ressources conséquentes pour réaliser des infrastructures au profit de leurs populations’’.



OID/ASB