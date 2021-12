Cyril Ramaphosa, Docteur Honoris Causa de l’UCAD - adakar.com

Cyril Ramaphosa, Docteur Honoris Causa de l'UCAD Publié le mardi 7 decembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le chef de l`État à l`Investiture du président Cyril Ramaphosa

L’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a décerné, lundi, le titre de Docteur Honoris Causa à Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud.



La cérémonie s’est déroulée au Centre de conférences de l’UCAD II en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne.



Cyril Ramaphosa qui séjourne à Dakar à l’occasion du forum sur la paix et la sécurité en Afrique, a été désigné par la Faculté des sciences juridiques et politiques pour recevoir cette distinction honorifique.



Selon le Rectorat, M. Ramaphosa est le 2éme Sud-africain à qui l’Université Cheikh Anta Diop décerne ce titre après Nelson Mandela, reçu à l’UCAD et élevé au grade de Docteur Honoris Causa le 30 juin 1992.







