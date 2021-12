Edouard Mendy nominé pour le titre de personnalité sportive africaine de l’année, de la BBC - adakar.com

Edouard Mendy, footballeur international sénégalais, Gardien de but à Chelsea Football Club

Dakar – Le gardien de but sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy, fait partie des nominés pour le titre de la Personnalité sportive africaine de l’année, annonce un communiqué de BBC Afrique, le service de langue française de la BBC.



‘’C’est une grande fierté pour moi d’être nominé dans cette catégorie pour l’Afrique, pour tout ce que j’ai pu faire aussi en dehors du continent’’, a réagi Mendy après sa présélection.



‘’Donc, c’est quelque chose qui me rend très heureux et très fier bien sûr’’, a ajouté le portier des Blues.



La liste des nominés a été annoncée à l’émission Newsday de la BBC, lundi matin, selon le communiqué. Il précise que le ‘’le vote, qui est désormais ouvert, sera clôturé dimanche 19 décembre, à 23 h 59 mn’’.



Le nom du lauréat du prix de la Personnalité sportive de l’année sera dévoilé le 7 janvier.



Cette distinction, selon son promoteur, la BBC, ‘’va célébrer le meilleur du sport à travers le continent’’.



Un panel d’experts – dans lequel se trouvent des dirigeants, des journalistes et des entraîneurs – s’est réuni pour dresser une liste de six candidats, qui vont être départagés par les votes du public, explique la même source.



On trouve cinq sportifs du continent sur la liste des personnalités sportives présélectionnées, outre le portier sénégalais, le meilleur gardien de la Ligue des champions 2021.



Il s’agit du Kényan Eliud Kipchoge, double vainqueur (deux fois de suite) de la médaille d’or des Jeux olympiques, de son compatriote Faith Kipyegon, spécialiste du 1500 m et auteur d’un record olympique pour la deuxième fois consécutive, de la nageuse sud-africaine Tatjana Schoenmaker, de sa compatriote du handisport Ntando Mahlangu, et de l’athlète Namibienne Christine Mboma, spécialiste du 200 m.



La BBC rappelle avoir décerné, de 1992 à nos jours, le prix de l’Etoile africaine de l’année, qui est devenu ensuite le prix du Footballeur africain de l’année en 2001.



‘’En 2019, il a été décidé de faire revenir ce prix à son intention initiale, qui est de refléter un équilibre entre les genres, les handicaps et la variété de sports offerts. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, il n’y a pas eu de prix décerné en 2020’’, précise le communiqué.



