Dakar - Le projet de budget 2022 du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries s’élève à 11 milliards 502 millions 587 mille 551 FCFA, a appris l’APS de la Commission des Finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, lundi.



La discussion générale précédant le vote de ce projet de budget a débuté un peu après 20h, sous la présidence de Yéta Sow, vice-présidents de l’Assemblée nationale.



Le gouvernement est représenté par Moustapha Diop, ministre Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, venu défendre ce projet de budget.



Selon le rapport de la Commission des Finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, ce ministère va travailler, pour l’exercice 2022, ’’à la mise en œuvre des agropoles, notamment Nord (Louga, Saint-Louis et Matam), et Centre (Kaolack, Kaffrine, Diourbel et Fatick)’’.



Il va aussi œuvrer ‘’la poursuite des négociations sur le financement de l’agropole Ouest (Thiès)’’.

