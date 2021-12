Rufisque / Navétanes: Au moins 3 morts et plusieurs blessés après l’effondrement d’un mur - adakar.com

News Société Article Société Rufisque / Navétanes: Au moins 3 morts et plusieurs blessés après l’effondrement d’un mur Publié le lundi 6 decembre 2021 | Libération

© Autre presse par DR

La mairie de RUFISQUE

La violence s'est encore invitée et de terrible manière lors des Navétanes. En effet, une bagarre monstre a éclaté à Rufisque lors du match opposant les Asc Thiawléne et Guiff.



Alors que le match a été interrompu et que c'était le sauve-qui-peut général, un pan de mur s'est effondré. Bilan provisoire : au moins 3 morts et plusieurs blessés.