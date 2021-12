Ouverture de la 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité: l’appel de Macky Sall aux Etats africains - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ouverture de la 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité: l’appel de Macky Sall aux Etats africains Publié le lundi 6 decembre 2021 | aDakar.com

© Présidence par DR

Conférence sur l`Infrastructure de haute qualité

Dakar, le 9 janvier 2018 - Le président de la République a présidé la conférence sur l`Infrastructure de haute qualité organisée par le Sénégal et le Japon. La rencontre s`est déroulée au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). Tweet

La 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité s'est ouverte, ce lundi 6 décembre 2021, au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).



Le rendez-vous annuel qui n'avait pas eu lieu l'année dernière en raison de l'épidémie de Covid-19. D'ailleurs le thème de cette année est fortement influencé par la pandémie. « Les enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post COVID-19 » est le thème de cette 7e édition qui a enregistré la présence de dirigeants de haut niveau.



"Pour les États africains engagés avec l’Agenda 2063 à assurer la stabilité et la sécurité du continent, cette pandémie est perçue comme un révélateur et un accélérateur des fragilités et des multiples défis auxquels ils doivent faire face ensemble", indique la présidence sénégalaise.



Outre le président de la République, Macky Sall, la cérémonie d'ouverture a vu la participation du président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, des chefs d'Etat du Niger, Mohamed Bazoum, de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Emballo.



"La sécurité n'a pas de prix. Mais elle a un coût. Face à la montée du péril terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire pour permettre à nos pays de se donner les moyens d'assurer un minimum de défense nationale, avec des armées bien entraînées et bien équipées", a déclaré Macky Sall à l'ouverture du forum.



Le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité a également enregistré la présence de la ministre française des Armées, Florence Parly.



Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a aussi effectué le déplacement.



Le forum de Dakar sur la paix et la sécurité accueille une quarantaine de pays et des think-tank et organisations non gouvernementales.



Pendant deux jours, les participants vont prendre part à des séances plénières, des ateliers et des panels sur les défis sanitaires et sécuritaires.



Makhtar C.